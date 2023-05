Le DSM 7.2 des NAS Synology est disponible en version finale

Synology DSM 7.2

DSM 7.2 n'est pas encore proposé automatiquement sur un DS223

Des nouveautés intéressantes

Cette version finale de DSM 7.2 n'est toutefois pas encore déployée automatiquement sur tous les NAS. Notre DiskStation DS223 flambant neuf et récemment testé dans nos colonnes ne permet pas encore de l'installer en passant par lepuis l'onglet, bloqué pour le moment au DSM 7.1.1-42962 Update 5. Pour profiter dès aujourd'hui de DSM 7.2,et en pensant bien à sélectionner votre modèle de NAS et DSM 7.2 Série dans la caseDS416slim, DS416j, DS216j, DS418j, DS218j, DS419slim, DS119j, DS416, DS416play, DS216, DS216play, DS116, RS816, DS1817, DS1517, RS217, DS418play, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+, RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs, FS3017, FS2017 et FS1018. Attention également,, le support de la technologie Write Once, Read Many (WORM) pour les dossiers partagés afin d'empêcher la modification, la suppression et la possibilité de renommer les fichiers sur une période donnée, la possibilité de chiffrer l'intégralité d'un volume avec une clé de chiffrement stockée au sein d'Encryption Key Vault sur le NAS ou sur un NAS distant, le support de la carte M2D18 pour les RS822RP+, RS822+, RS1221RP+ et RS1221+, le support des groupes de stockage sur des SSD M.2 sur davantage de modèles , ainsi que diverses améliorations et correctifs de sécurité.