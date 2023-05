Un nouveau NAS 4 baies basique chez Synology avec le DS423

Synology DiskStation DS423

Un NAS assez basique

Ce nouveau NAS DiskStation DS423 reprend le boitier 4 baies du DS420j et embarque4 (non ECC). En sus de cette puce plus rapide (mais qui ne sera pas suffisante pour le transcodage vidéo), le DS 423 pourra donc accueillir quatre disques durs ou SSD et ainsi mettre en place davantage de type de RAID. Autre différence avec le DS223, le DS423 propose 2 ports Ethernet Gigabit (mais toujours pas de 10 GbE ni de port M.2 pour accélérer le cache ou disposer de stockage plus rapide) et de 2 ventilateurs de 80 mm (contre un élément de 92mm sur le DS223, qui n'est pas des plus discret au repos).Le DiskStation DS423 dispose de 2 ports USB 3.2 Gen1 à l'arrière du boitier et tourne sous la dernière version de DSM (7.1.1-42962 Update 5 à l'heure d'écrire ces lignes). Ce nouveau NAS sera donc intéressant pour ceux qui veulent profiter d'un modèle 4 baies et du système stable et performant de Synology pour des tâches assez basiques. Les utilisateurs nécessitant les débits supérieurs du 10 GbE, un cache SSD, une sortie HDMI ou une puce assez puissante pour le transcodage vidéo devront passer leur chemin.