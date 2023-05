La faille Migraine donne des maux de tête au système de protection de macOS

La faille Migraine contournait le SIP de macOS

Une faille corrigée avec macOS 13.4

Ce cas souligne en outre la nécessité d'une divulgation responsable des vulnérabilités et d'une collaboration d'experts inter-plateformes afin de corriger des failles comme CVE-2023-32369, quelle que soit la plateforme vulnérable utilisée. Nous tenons à remercier à nouveau l'équipe de sécurité des produits Apple pour ses efforts et sa réactivité face au problème.



Alors que les menaces multiplateformes continuent de croître, nous continuerons à partager les découvertes de vulnérabilités et les informations sur les menaces en plus de travailler avec la communauté de la sécurité pour améliorer les solutions qui protègent les utilisateurs et les organisations au quotidien.

La division Microsoft Defender a publié un article détaillant une faille découverte au sein de macOS permettant de contourner les garde-fous mis en place par Apple pour garantir la sécurité de macOS.(pour System Integrity Protection), permettant ainsi à l'éventuel attaquant de prendre la main sur la machine, y compris à distance. L'article détaille comment les experts en sécurité ont pu mettre à profit l'Assistant de migration en utilisant un fichier de sauvegarde Time Machine modifié afin de mettre à mal le système de sécurité de macOS.Les experts en sécurité avaient prévenu Apple en amont afin que, ce qui a été fait avec macOS Ventura 13.4 le 18 mai dernier. Evidemment, cette mise à jour est chaudement recommandée à l'ensemble des utilisateurs.Afin de faire face aux menaces grandissantes sur notre plateforme de prédilection,