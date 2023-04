Le groupe de pirates LockBit s'attaque désormais aux Mac

LockBit : un groupe de pirates qui peaufine son produit

Il s'agit du groupe de pirates le plus notoire, en raison du volume d'attaques réalisées. Une des raison de leur succès est que le leader est un bon homme d'affaires. LockBit a créé un ransomware que tout le monde peut utiliser.Ils mettent à jour leur logiciel, analysent constamment les commentaires des clients et se soucient de l'expérience utilisateur. Ils débauchent des membres de gangs rivaux. Ils gèrent leur groupe comme une véritable entreprise, et à cause de cela, c'est très, très attrayant pour les criminels.

LockBit s'attaque désormais également aux Mac

Le groupe de pirate LockBit, provenant certainement de Russie selon les experts en sécurité, s'est fait un nom ces derniers temps en mettant au point des ransomwares-as-a-service (ou RaaS) permettant de verrouiller l'accès aux données d'un utilisateur afin d'exiger une rançon., et sont donc vendus sous le manteau à d'autres malandrins afin de mener leurs propres attaques. En bon entrepreneur, le groupe soigne son produit et semble attentif aux remarques de ses utilisateurs afin de peaufiner son outil, et le rendre ainsi plus attrayant. Selon Jon DiMaggio, chapeautant la section stratégie et sécurité d' Analyst1 Alors que le ransomware élaboré par LockBit visait principalement les machines sous Windows et Linux,. Cette mouture ciblant les Mac date de fin 2022 (la dernière version serait proposée depuis le mois de mars 2023, et mentionne également les Mac PowerPC), et les chercheurs craignent ainsi qu'une nouvelle vague d'attaques s'en prenne cette fois aux ordinateurs de Cupertino. Afin de faire face aux menaces grandissantes sur notre plateforme de prédilection,