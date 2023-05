La boîte à outil Audio Hijack gagne 3 nouveaux effets en version 4.2

Audio Hijack 4.2

Parametric EQ

Speech Denoise

FIR Filter

Une boîte à outil pour l'audio sur Mac

Avec cette nouvelle mouture numérotée 4.2, Rogue Amœba. Il sera donc désormais possible d'insérer les effetsafin de mettre en place une égalisation à bandes précise ou un des préréglages disponibles,afin de mettre en avant une voix et retirer les bruits indésirables grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, etpour émuler le rendu de pièces ou de matériel. L'éditeur en a également profité pour améliorer l'accessibilité via VoiceOver, revoir l'interface et corriger quelques bugs.Pour rappel, le logiciel ne date pas d'hier (il a même été soutenu en secret par Steve Jobs ) et est une véritable boite à outils pour l'audio fonctionnant en natif sur les machines Intel comme Apple Silicon (il faudra toutefois passer par le mode Recovery afin d'autoriser l'usage des extensions de noyau tiers pour le module logiciel ACE) et permet d'enregistrer n'importe quelle source provenant du Mac, y compris en mixant les applications et les sources physiques, d'appliquer des effets et plug-ins comme on le ferait au sein d'une STAN, et même d'assurer la diffusion avec affichage du nom des morceaux pour les auditeurs.. La mise à jour est gratuite pour les détenteurs d'une licence d'Audio Hijack 4.0, et les possesseurs de la version précédente peuvent quant à eux disposer d'une mise à jour pour 35 dollars HT.