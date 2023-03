Steve Jobs aurait sauvé la mise de l'éditeur d'Audio Hijack, sans lui dire

Steve Jobs vole au secours d'Audio Hijack

Un coup de pouce datant de 2005

Le fondateur de Rogue Amoeba, à qui l'on doit de nombreux utilitaires fort pratiques pour l'audio sur Mac,L'homme, qui n'est pourtant pas le dernier à taper du poing sur la table lorsque l'on évoque les sacro-saintes règles du Mac App Store, a ainsi été avisé en écoutant récemment un podcast que son application phare, Audio Hijack, avait été dans le viseur de la très pointilleuse et puissante Recording Industry Association of America (RIAA) en 2005 alors que l'association tentait par tous les moyens de mettre des bâtons dans les roues du piratage de musique (et qui a fini par avoir la peau de Napster). En effet, Audio Hijack permet d'enregistrer tout ce qu'il se passe sur un Mac, y compris des chansons et albums de musique, qu'ils soient lu sur le web ou via une application.Le podcast en question relate une discussion ayant eu lieu en 2005 entre Adam Curry (surnommépour ses efforts afin de mettre en avant les podcasts), Steve Jobs et Eddy Cue. Le dirigeant d'Apple avait alors voulu savoir comment Adam Curry et les podcasters en général enregistraient leurs émissions sur Mac, ce à quoi Curry a répondu qu'il utilisait l'App Audio Hijack.. Cette mission a certainement été menée à bien puisque Paul Kafasis, le fondateur de Rogue Amoeba indique qu'il n'avait à ce jour jamais entendu parler de la vindicte de la RIAA envers son application, et que de l'apprendre presque vingt ans plus tard lui avait fait. Pour rappel, Audio Hijack est une boite à outils et bien connue des bidouilleurs de l'audio sur Mac. Le logiciel est récemment passé en version 4.1, peaufinant encore ses fonctionnalités.