Un nouveau dock Thunderbolt 4 avec 2,5 GbE chez Sonnet

Dock Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 HDMI

Un tarif de lancement à 239$

. Sonnet tente sa chance avec ce nouveau venu répondant au doux nom d'Echo 11 Thunderbolt 4 HDMI Dock.Pour se démarquer, ce dernier propose(beaucoup d modèles s'en tient encore au Gigabit Ethernet), trois ports Thunderbolt 4 dont un en façade délivrant 100W à la machine hôte (15W pour les deux autres), ce qui devrait être suffisant sauf pour les MacBook Pro 16 lancés au galop et alimentant d'autres périphériques, quatre ports USB-A 3.2 à 10 Gb/s délivrant 7,5W, un port HDMI 4K 60 Hz, un lecteur de carte SD UHS II et un combo entrée/sorite audio au format mini jack 3,5 mm.(frais de port et de douane en sus pour la France). Attention à ne pas confondre ce modèle avec l'Echo 11 Thunderbolt 4 Dock disposant d'un port Thunderbolt 4 supplémentaire, d'un port Gigabit Ethernet et d'un port USB 2.0 à l'arrière proposé actuellement en promotion sur notre territoire à 253,88 euros. Nettement plus cher, notre dock Thunderbolt 4 préféré, le CalDigit TS4, est quand à lui proposé à 458,99 euros.