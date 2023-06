Le stockage dans le cloud basé en Europe Shadow Drive passe de 8,99 à 4,99€ pour 2 To

Shadow Drive : du stockage dans le cloud basé en Europe

Un service indépendant de l'offre Shadow

. L'offre dispose d'une formule gratuite offrant 20 Go de stockage, et. Le service est accessible via un portail web ou via une application dédiée disponible sur macOS, Windows, Linux et Android., dont la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Italie, laSuède, le Danemark et l'Espagne.Provenant de la même firme, l'offre Shadow Drive n'est pas liée à la location d'un PC dans le cloud Shadow. Pour rappel, après avoir cherché un repreneur en mars 2021, Blade, la société derrière Shadow, a finalement trouvé un appui auprès d'OVHcloud (via son fond d'investissement Jezby Ventures) afin d'obtenir les fonds nécessaires pour offrir des serveurs à la hauteur et des machines accessibles en temps et en heure aux éventuels clients.(vous pouvez consulter notre test ici ),(passant de 14,99€/mois à 29,99€/mois . La firme a également lancé son option Power permettant de passer à un CPU AMD Epyc 7543P (4 cœurs/8 threads), 16 Go de RAM et un GPU Nvidia RTX 3070 ou AMD Radeon Pro V620 (équivalent d'une Radeon RX 6800 XT) pour 14,99 euros de plus par mois.