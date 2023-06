Apple présente le MacBook Air 15" M2 : le même en plus grand, à 1299$

MacBook Air M2 15 pouces

Disponibilité la semaine prochaine dès 1299$

C'est fait ! Le MacBook Air M2 en version 15 pouces est une réalité. Apple introduit ce nouveau modèle en précisant que le MacBook Air M2 est l'ordinateur le plus vendu au monde (pour un modèle particulier). La présentation de la machine est très simple, la machine reprend les caractéristiques du MacBook Air M2 13 pouces, avec une dalle LCD de 15,3 pouces avec la même luminosité de 500 nits, six haut-parleurs qui devraient délivrer un meilleur rendu audio que la version plus compacte, et serait le 15 pouces le plus fin du marché.avec de premières livraisons prévues pour la semaine prochaine.