Tests du MacBook Air M2 : un plus grand MacBook Air, ni plus, ni moins !

Le MacBook Air M2 15 pouces reprend le design de la version 13 pouces(contre 2 560 x 1 664 pixels pour le 13 pouces) et conserve donc la résolution de 224 ppp ainsi que la luminosité maximum de 500 nits. Le MacBook Air 15 pouces d'entrée de gamme embarque(8 cœurs GPU sur l'entrée de gamme 13 pouces), un chargeur 35W avec 2 portes USB-C (il faudra opter pour la version 70W en option gratuite lors de l'achat pour profiter de la charge rapide offrant 50% de batterie en 30 minutes), ainsi qu'. La version 15 pouces affiche des mensurations de 34,04 x 23,76 x 1,15 cm pour 1,51 kg sur la balance contre 30,41 x 21,5 x 1,13 cm pour 1,24 kg pour le modèle 13 pouces.. Selon les différents essais des journalistes ayant reçu la machine en avance, Apple n'en a pas profité pour revoir le système de refroidissement et les performance sont donc exactement les mêmes que pour le modèle 13 pouces, avec une baisse des performances si la température monte et que vous lancez simultanément le CPU et le GPU au galop.Marques Brownlee de la chaine YouTube MKBHD . L'intégralité des journalistes constate un meilleur rendu sonore grâce aux haut-parleurs supplémentaires (sans atteindre le rendu des MacBook Pro plus épais) et une autonomie équivalente, la batterie plus importante permettant de compenser le nombre de pixels en sus.Beaucoup de testeurs, à l'image de Nathan Ingraham d' Engadget (les usages intensifs seront bien entendu plus rapides sur les Pro).Au rayon des doléances, on retrouve, comme le fait remarquer Monica Chin de The Verge , portant la note dangereusement proche des MacBook Pro , la présence de seulement deux ports Thunderbolt 4 en sus du MagSafe 3,. Ce MacBook Air M2 15 pouces. Les futurs acheteurs privilégiant la légèreté et la portabilité devraient toutefois continuer à se tourner vers le modèle 13 pouces, au tarif dorénavant plus accessible.