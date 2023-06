Le MacBook Air 15" M2, un "grand défi" pour Apple ?

Concurrence et demande !

beaucoup de liberté pour pouvoir fabriquer rapidement les caractéristiques que nous voulons

Dans cette récente interview, Kate Bergeron -- et Laura Metz -de l'équipe marketing Mac- dévoilent. Pas de surprise sur les motivations ! En effet, Apple a décidé qu'il était temps de lancer un MacBook Air de 15 pouces,. Cette taille permet -outre un écran 25 % plus grand- de profiter surtout d'un trackpad plus important et d'un système audio avec six haut-parleurs au lieu des quatre du 13 pouces. Sans parler d'une plus grosse batterie et d'une meilleure autonomie (annoncée à 18 heures en usage normal).avec le moins de chute possible. Kate Gergeron parle ainis de, en atteignant 15,3 pouces.. Mais il a fallu également regarder du côté de. Avec ces deux paramètres, les ingénieurs ont tout de même du rajouter quelques éléments structurels afin de rigidifier le châssis.. D'un côté, il faudra faire le choix de la portabilité, de la finesse et de la légèreté alors que du côté des Pro, la puissance sera le choix primordial.Enfin, du coté des matériaux utilisés, les deux VP précisent qu'Apple a préféré resteravec ses partenaires existants, permettant