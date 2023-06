Le MacBook Air 15" tout nu : beaucoup de colle et pas facile à réparer

Rien de neuf sous le soleil

Le MacBook Air 15" difficile à réparer

Mais, avec des machines difficiles à ouvrir et souvent, compliquée à réparer sans changer l'entièreté de l'engin.. Si Apple évoque le son spatial et le Dolby Atmos, je trouve (vous le verrez dans le test) qu'il ne faut pas non plus exagérer : le son est correct vu la taille de la machine, mais loin d'être réellement optimisé pour un rendu sonore optimal, comparé au moindre système externe., collée à l'adhésif, et donc assez compliquée à changer pour le commun des mortels. On notera aussi la confirmation que le modèle d'entrée de gamme n'a qu'une seule puce NAND pour le SSD de 256Go, d'où les performances divisées par deux face à un MacBook Air M1 de 2020.Evidemment. C'est aussi le prix à payer pour une intégration plus poussées des puces Apple Silicon et de la mémoire unifiée. Apple pourrait cependant proposer des connecteurs M.2 permettant de mettre à jour ses SSD sans que cela n'impacte réellement les performances...