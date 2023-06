Apple va-t-elle enfin s'attaquer sérieusement au jeu vidéo sur Mac ?

Apple prend-elle enfin le jeu vidéo au sérieux sur Mac

Un outil dédié au portage de jeux vidéo sur Mac

Avec la transition vers les puces Apple Silicon, Cupertino pourrait avoir une carte à jouer afin d'enfin pouvoir proposer des jeux vidéo récents et de qualité sur sa plateforme. En effet,. Les Mac d'entrée de gamme représentant, en grande partie grâce aux MacBook Air, une bonne part du parc de Mac, ce dernier pourrait enfin devenir attractif pour les éditeurs . Actuellement, les cartes Nvidia RTX 3060, et GTX 2060 et 1060 sont les cartes les plus utilisées par les joueurs sur Steam, ce qui montre qu'il n'y pas besoin de disposer du tout dernier modèle pour jouer.Lors de la WWDC 2023, Appel a présenté officiellement le Game Porting Toolkit,(une version propriétaire de Wine). Cette solution permet de faire tourner plus ou moins correctement les jeux Windows (y compris ceux s'appuyant sur DirectX 12) sur Mac afin que les développeurs puissent évaluer l'ampleur des travaux et gagner du temps lors du portage (il ne s'agit pas de proposer des jeux tournant avec le kit de développement).Immédiatement après l'annonce, de nombreuses vidéos ont montré des jeux comme Cyberpunk 2077, Diablo IV ou Hogwarts Legacy tournant sur des Mac Apple Silicon , ravivant l'espoir des amateurs de gaming sur Mac.. Le régime pain sec des joueurs pourrait vraiment s'améliorer à l'avenir si Apple y met un peu du sien, peut-être en aidant les développeurs avec des moyens humains et financiers, ou en s'offrant tout simplement un studio (c'est très à la mode et à l portée financière d'Apple).