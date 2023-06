Pas de cartes Nvidia ou AMD dans le Mac Pro !

Pas de GPU tiers pour le Mac Pro Apple Silicon

Une architecture limitée pour certains pro ?

Fondamentalement, nous avons construit notre architecture autour de ce modèle de mémoire partagée et de cette optimisation, et je ne vois donc pas très bien comment vous feriez appel à un autre GPU et le feriez d'une manière optimisée pour nos systèmes. Ce n'est pas une direction que nous voulions poursuivre.

Le Mac Pro est la vitrine d'Apple et vise depuis sa création, de par ses tarifs et ses performances, les utilisateurs professionnels nécessitant une puissance de traitement importante et dont l'activité justifie l'investissement grâce à la rentabilité de la machine. Cette petite niche d'utilisateurs est toujours avide de puissance, que ce soit pour le CPU ou le GPU. Avec la possibilité de s'offrir une puce M2 Ultra au sein d'un Mac Studio au tarif plus accessible,. Avec le Mac Studio M2 Ultra , le Mac Pro ne se distingue plus que par la possibilité d'ajouter des cartes PCIe, et part la présence de davantage de ports Thunderbolt 4.En effet, l'architecture des puces Apple Silicon, intégrant la mémoire, le CPU et le GPU, limite l'évolutivité de la machine. Il ne sera par exemple pas possible d'ajouter de la RAM par la suite (196 Go maximum, contre 1,5 To pour le Mac Pro Intel). Il sera toutefois envisageable d'intégrer des cartes PCIe afin d'accélérer le traitement audio (avec, par exemple, les cartes AVID HDX) et vidéo, ou encore du stockage et de la connectique,et ainsi offrir une puissance graphique bien supérieure à celle de la configuration d'origine. Selon John Ternus, chapeautant la branche ingénierie matérielle chez Apple interrogé sur le sujet par John Gruber :. Il serait peut-être envisageable d'ajouter des modules conçus par Apple, mais la firme n'a rien dévoilé sur ce point. Ces limitations peuvent réduire l'intérêt de ce Mac Pro qui semble d'ailleurs bien vide une fois déshabillé. En effet, la plupart des cartes PCIe audio/vidéo pourront se satisfaire des débits du Thunderbolt 4 afin d'être connectées au sein d'un boitier externe sur un Mac Studio, et il en va de même pour la connectique (sauf cas extrêmes et usages très particuliers). Seul le stockage pourra tirer pleinement parti des ports PCIe Gen4 afin d'offrir des débits supérieurs à ce que l'on obtient via le Thunderbolt.Au final,(elle est donc actuellement - ce sera pire à l'avenir avec les prochaines générations- dépassée sur ce point par les RTX 4080, RTX 4090, les cartes professionnelles et la possibilité d'en utiliser plusieurs simultanément)