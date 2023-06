A quoi peut bien servir le Mac Pro Apple Silicon ?

Pourquoi choisir le Mac Pro ?

Quels avantages via les ports PCIe ?

La carte OWC Accelsior 8M2

Avec l'architecture Apple Silicon embarquant au sein de la puce la partie CPU, GPU et la mémoire unifiée,En sus des ports Thunderbolt (8), 10 GbE (2) et HDMI (2) supplémentaires par rapport au Mac Studio, le stockage interne est également plus accessible sur le Mac Pro (deux emplacements au dos de la carte mère, là où s'installait la RAM sur les Mac Pro Intel), mais Apple vend ses modules propriétaires à un tarif délirant , même pour les pro. Les six ports PCIe libres (4 PCIe 4.0 x8 et 2 PCIe 4.0 x16) de la bête peuvent toutefois être mis à profit afin de se démarquer de ce qu'il est possible de faire avec un Mac Studio . Mais, là encore, il faudra faire avec quelques limitations.En effet, comme l 'explique le développeur Hector Martin planchant sur le projet Asahi Linux (4 ports en x8 et 2 ports en x16),(le stockage, la carte installée d'origine plus les ports Thunderbolt, les ports SATA internes, le Wi-Fi et le Bluetooth, les deux ports 10GbE). Les emplacements PCIe libres vont donc se partager les lignes disponibles (ce qui est également le cas sur d'autres machines en fonction du nombre de lignes prises en charge par le CPU), ce qui implique forcément quelques limitations de bande passante. En bref, il ne faudra pas espérer pouvoir disposer de la bande passante maximale de chaque port PCIe si vous installez autant de cartes qu'il y a de ports.Les ports PCIe peuvent être utilisés pour ajouter. Il sera également possible. Il sera toutefois également envisageable d'installer ces cartes dans des boitiers externes Thunderbolt dotés de ports PCIe afin d'en profiter sur le Mac Studio, avec la limite de la bande passante de 40 Gb/s du Thunderbolt 4., comme avec la carte OWC Accelsior 8M2 offrant jusqu'à 64 To de stockage et un débit de 26 000 Mo/s. La bande passante du Thunderbolt 4 ne permettant pas d'atteindre ces débits, avec environ 3 000 Mo/s maximum pour les SSD, il ne sera pas possible d'en profiter pleinement sur un Mac Studio M2 Ultra, donnant sur ce point un avantage au Mac Pro. D'un autre côté, le partage des lignes PCIe dû aux limites de la puce M2 Ultra ne permettra pas d'installer 2 cartes OWC et de profiter des débits maximum de chacune., et Apple ne devrait pas en vendre des palettes. L'arrivée des puces M3 gravées en 3 nm par TSMC permettra peut-être à Apple de produire une puce M3 Extreme cumulant 4 M3 Max (gérant davantage de lignes PCIe, éventuellement en Gen 5.0) afin de redorer le blason du Mac Pro