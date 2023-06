Le Mac Studio est-il enfin totalement silencieux ?

Un Mac Studio M2 Ultra inaudible

De nombreux possesseurs de Mac Studio de première génération jugent, à raison, leur machine très silencieuse. C'est un fait, le Mac Studio M1 Max ou M1 Ultra dispense sa puissance sans que le bruit généré par le système de refroidissement ne s'emballe. Toutefois,, contrairement à Mac mini M1 ou M2 qui est parfaitement inaudible.Sur les Mac Studio M2 Ultra que nous avons pu essayer à la rédaction,, même en le plaçant à quelques centimètres de l'utilisateur (je discernais le souffle de mon Mac Studio M1 Max à plusieurs mètres). Mieux, même en lançant un énorme projet Logic Pro X (une tâche sollicitant uniquement la partie CPU de la puce donc) comptant 318 pistes avec chacune 4 plug-ins, la machine reste vraiment très silencieuse tout en recrachant de l'air chaud, impressionnant.Attention toutefois,, et de nombreux utilisateurs ne sont absolument pas gênés sur leurs Mac Studio M1 Max/M1 Ultra (beaucoup les trouvent parfaitement inaudibles d'ailleurs). Il faut également relativiser et noter que le Mac Studio M1 Max/ M1 Ultra reste plus silencieux que la majorité des machines du marché (il est ainsi plus silencieux que mon PC dont chaque composant a été choisi pour optimiser le silence de fonctionnement - oui, je suisexigeant sur ce point). N'ayant pu essayer que la version M2 Ultra, je ne peux m'avancer sur l'éventuel silence de fonctionnement de la version M2 Max. N'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires ci-dessous si vous avez opté pour ce modèle.