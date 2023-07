2 To de Cloud à vie pour 279€ ? Ne ratez pas l'offre du suisse pCloud !

2 To de Cloud à vie pour 279€

18 millions d'utilisateur, conforme RGPD

Une synchronisation personnalisée des données

Des sauvegardes incrémentales

Compatible Mac/PC/Linux et iPhone/Android

Jusqu'à -85% !

Leur service convient, synchroniser vos dossier, partager des documents, y compris sur le plan professionnel, pCloud offre un rapport qualité/prix inégalé !A l'occasion du 14 juillet, mais, pCloud casse ses prix, avec des réductions jusqu'à -85% :Parmi les atouts du services, on notera une(rien que ça !), avec des DataCenters basés au Luxembourg et conformes au RGPD.A une époque où la plupart des utilisateurs de matériel informatique disposent de multiples périphériques,Contrairement à de nombreux services,. Cette dernière permet aussi les réglages de synchronisation automatique des dossiers déterminés au préalable entre différents appareils. Il sera de plus envisageable de, ou d'une tablette, et de les consulter via l'interface web et/ou votre ordinateur., à la manière de, et ce(avec la possibilité d'acheter une extension de l'historique à 365 jours (payement en plus)), offrant de fait un filet de sécurité supplémentaire. L'offre inclut la possibilité de choisir quels dossiers resteront accessibles hors-ligne, vous mettant à l'abri d'une connexion capricieuse, par exemple lors de vacances dans un lieu reculé.Avec pCloud, il est également, y compris ceux qui n'ont pas de compte pCloud. Les liens de partage permettent à tous de visualiser et télécharger les fichiers associés. Ces liens sont dynamiques et renvoient vers la dernière version des fichiers partagés. Pour plus de sécurité, vous pouvezEt ce n'est pas tout, vous pouvez mettre votre propre marque sur vos liens partagés et ajouter une touche personnalisée à votre présentation auprès des clients ou collaborateurs ou bien pour un projet universitaire., que ce soit sur Mac, Windows, Linux, iOS ou Android, et même par le biais d'un navigateur web, par exemple sur un appareil ne vous appartenant pas., et son chiffrement côté client en 256-bit AES, offrant une confidentialité de haut vol. De son côté, pCloud assure la pérennité de vos données en multipliant les copies sur des serveurs différents, les mettant ainsi à l'abri d'une panne, ou d'un incident matériel.