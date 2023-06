Que vaut le nouveau NAS d'entrée de gamme DS223j de Synology ?

Synology DS223j

Un modèle intéressant pour un usage basique

La gamme des NAS Synology se compose, de la Série Value comprenant le DS223 qui nous avons testé récemment (il a pris la place de mon vaillant DS211j), de la Série Plus avec des processeurs plus performants et parfois des emplacements M.2 pour accélérer le cache ou le stockage et du 10 GbE (en option), et des Séries XS+/XS pensées pour les gros besoins et les entreprises.Au menu des changements par rapport au DS220j,-le même que dans le DS223-(2Go pour le DS223 et 512 Mo pour le DS220j). Ce processeur plus véloce et une capacité en RAM doublée devaient offrir une meilleure réactivité à ce nouveau venu par rapport à son prédécesseur. Attention toutefois, comme sur le DS223, la RAM n'est pas extensible et il faudra se contenter de cette capacité tout au long de la vie du NAS.La connectique reste quant à elle identique au DS220j, etIl sera toutefois possible d'économiser par rapport au DS223 tout en profitant de performances assez proches (à moins d'avoir besoin du Go supplémentaire de RAM).Avec un processeur trop juste pour du transcodage vidéo (mais l'App Infuse couplée à une Apple TV permettra de stocker vos vidéos dessus),(sauvegarde en RAID 1, partage de fichiers). Il permettra tout de même de, le système de Synology actuellement en version 7 étant le plus abouti du marché, et de ses futures mises à jour.