Le logiciel de rendu Artlantis RT² se veut simple, rapide et accessible

Artlantis RT²

Le marché des logiciels de rendus est partagé en deux catégories : ceux qui vont vite et ceux qui proposent des images hyperréalistes.

Une sortie internationale à la rentrée

Variante de projets

Artlantis RT² est donc un tout nouveau logiciel né d'une observation des équipes de R&D de Studio Base 2 :. Il sera possible de choisir entre le mode Real Time, un rendu en temps réel misant sur la rapidité d'exécution, ou le mode Ray Tracing, offrant selon l'éditeur le meilleur ratio temps de calcul/qualité de rendus du marché.Il sera également envisageable de cumuler les deux modes et de profiter deLa boutique d'objets MediaStore sera intégrée au sein d'Artlantis RT² et s'étoffera de nouveaux produits réalisés en collaboration avec des marques comme Ligne Roset, Duvivier Canapé, USM, Vitra, Tarkett, et bien d'autres.. Une formule Plus à 720 euros HT comprendra une licence à vie, un support technique prioritaire, une initiation à distance, l'accès illimité au MediaStore et au service iVisit.