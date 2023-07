Un utilitaire pour accéder à tous les disques Mac sur Windows

Une incompatibilité de formats entre PC Windows et Mac

OWC MacDrive 11 prend en charge le format APFS

Il vous est certainement déjà arrivé de devoir. Sur un volume qui vous servira souvent pour échanger des données entre les deux systèmes, il sera préférable d'opter pour un formatage en exFAT. Ce dernier vous permettra d'accéder au volume en lecture et en écriture sous Windows et macOS. Mais, parfois, vous n'aurez pas le choix et ne pourrez pas formater le volume avant usage, ce qui impliquerait de perdre les données qu'il contient.Le constructeur et éditeur américain OWC lance aujourd'hui la dernière version de son utilitaire MacDrive.Il sera donc envisageable d'accéder aux données et d'écrire sur tous les disques provenant des Mac depuis un PC Windows, mais également de formater un volume, de réparer un volume en HFS+, de parcourir les sauvegardes Time Machine, les volumes Boot Camp et les grappes au format Apple RAID 1/0 ou SoftRAID (nécessite la version Pro de MacDrive 11).. Il sera également envisageable d'essayer le logiciel gratuitement pendant 7 jours avant de bourse délier. Notons qu'il existe d'autres solutions, dont les outil de Paragon Software avec une version pour l'APFS et une pour le HFS+