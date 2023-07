De 100 à 555€ de réduction sur les Mac mini M1, M2 et M2 Pro

Le Mac mini M1 dès 539€, M2 dès 589€

Mac mini M2 Pro dès 1319€

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 1989€

MacBook Pro 13,3" dès 1369€

MacBook Pro 16" dès 1719€

Mac mini dès 539€

Mac Pro dès 6199€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

avec un modèle d'entrée de gamme équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD à 539 euros. Pour 50 euros supplémentaires, il sera possible d'opter pour la version M2 permettant de disposer de la dernière évolution de la puce avec un petit boost CPU et une hausse plus importante des performances côté GPU. Plusieurs configurations avec plus ou moins de RAM et de stockage sont disponibles aujourd'hui, y compris avec le 10 GbE.-4 ports Thunderbolt contre 2 sur le Mac mini M1 et M2-, soit une intéressante remise de 230 euros par rapport au tarif pratiqué en Apple Store. Pour ce prix, vous disposerez d'une machine équipée d'une puce M2 Pro comptant 10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD.