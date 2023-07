Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Chrome sur macOS Sonoma

Accès au trousseau iCloud pour Chrome sur macOS Sonoma

En approche sur d'autres navigateurs tiers

Il était déjà possible depuis mars 2023 de profiter des mots de passe stockés dans le trousseau iCloud sur Chrome pour Windows grâce à une extension.Pour pouvoir accéder dès aujourd'hui aux mots de passe du trousseau iCloud, il faudra au préalable installer l'extension dédiée ainsi que la bêta de macOS Sonoma. Le pratique remplissage automatique sera bien évidemment de la partie mais il sera également possible d'enregistrer de nouveaux identifiants et mots de passe au sein du trousseau depuis Chrome.Le trousseau d'iCloud est actuellement uniquement disponible sur Chrome sous macOS Sonoma, mais la fonctionnalité étant proposée via une API,Reste à espérer qu'Apple dispose d'un niveau de sécurité suffisant avec cette fonctionnalité afin de conserver le trousseau iCloud et les précieux sésames qu'il contient hors de portée des esprits malveillants.Quoi qu'il en soit, cette nouvelle fonctionnalité(et bientôt d'autres navigateurs). N"hésitez pas à nous dire dans les commentaires ci-dessous si vous comptez utiliser le trousseau iCloud sur des navigateurs tiers sous macOS Sonoma.