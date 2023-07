VMware Fusion va mieux gérer Windows 11 sur les Mac Apple Silicon

VMware Fusion Tech Preview 2023

Les VMware Tools fonctionnent sur Apple Silicon

plus tard cette année

La firme qui appartient désormais à Broadcam depuis son rachat pour 61 milliards de dollars en mai 2022 annonce le lancement VMware Fusion Tech Preview 2023, une nouvelle version majeure de sa solution de virtualisation en bêta apportant d'importantes améliorations.ce qui devrait permettre d'obtenir des performances en nette hausse pour les jeux et applications DirectX 11, mais également offrir une interface plus réactive et des changements de définition quasi immédiats selon l'éditeur.L'éditeur annonce également que, ce qui permettra de profiter de fonctions clé comme le glisser-déposer ou l'accès au presse-papier entre les deux systèmes. VMware évoque également des améliorations du côté de la sécurité avec une nouvelle méthode de chiffrement (XTS au leu de CBC, sans rétrocompatiblité toutefois).afin de faire leurs retours d'expérience à l'éditeur et ainsi l'aider à peaufiner l'outil avant la sortie de la version finale prévue pour. Pour rappel, avec l'impossibilité d'utiliser Boot Camp pour installer Windows sur les Mac Apple Silicon, les solutions de virtualisation deviennent le seul moyen de profiter de certains logiciels uniquement disponibles pour Windows sur un Mac, ce qui peut s'avérer crucial pour certains utilisateurs.