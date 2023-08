Le premier "Apple Premium Partner" va ouvrir à Noyelles-Godault le 9 septembre

Apple Premium Partner

Le premier "Apple Premium Partner" de France

Les curieux et passionnés d’Apple pourront découvrir les tous derniers modèles de la gamme et tester les différentes applications dans un show- room moderne et confortable.

Service après-vente avec ou sans rendez-vous

Il sera possible d’avoir accès avec ou sans rendez-vous au service technique pour faire le premier diagnostic et le devis adapté à votre réparation (effectué sur place).

Centre de Services Agréé Apple (CSAA)

Inauguration samedi 9 septembre à partir de 15h

Toute l’équipe Inter-Actif vous prépare de nombreuses surprises pour l’occasion !



Les 50 premiers clients se verront offrir un sac comprenant de nombreux cadeaux.



10% de remise seront appliqués sur l’ensemble de la boutique durant cette journée d’inauguration !



Un photoBooth dans une piscine à balles prendra place devant notre boutique, une roue de la fortune avec des produits Apple à gagner toutes les heures dont l’iPhone 14 Pro Max !



Un invité de marque, l’artiste DJ Yuksek nous fera l’honneur d’animer la fin de journée !



Et bien d’autres surprises ...

En France, il n'y avait pas encore d'APP jusqu'à présent, et c'est la ville de, qui a été choisie par la marque pour accueillir la première boutique en question.qui va ouvrir le premier(APP) de France dans le centre commercial Aushopping Noyelles à Noyelles-Godault.La boutique comptera près deet de ses accessoires.précise le communiqué.. Précisons qu'une partie du matériel (tables, présentoirs...) sont les mêmes que pour la Pomme et que les pièces proposées en réparation sont également certifiées d'origine. L'idée est vraiment de proposer des simili-Apple-Stores dans des lieux où il n'y a pas de boutique officielle.précise bien Inter-Actif.La réparation fait également partie de ce concept avec le labelqui certifie le suivi des procédures et l’utilisation de pièces d’origine Apple.