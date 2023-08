Parallels Desktop 19 est compatible macOS Sonoma + Touch ID

Dans les temps pour macOS Sonoma, et prise en charge de TouchID

Autres nouveautés de cette version 19

Comment obtenir Parallels Desktop 19 ?

et anticipe -comme chaque année- l'arrivée du nouveau système des Mac, qui sortira à l'automne prochain.De même,. L'intégration de cette fonction sera bien pratique au quotidien pour ne plus avoir à se connecter / s'authentifier manuellement. Désormais, les mots de passe Windows sont stockés dans le trousseau macOS.Parmi les autres petits ajouts,qui facilite grandement la navigation -sans parler de la petite touche de modernité apportée au dock macOS. Le programme se dote aussi de boîtes de dialogue natives -toujours pour simplifier l'installation de nouvelles machines virtuelles.Construit à partir de zéro pour macOS Sonoma, Parallels 19 apportevia Internet Printing Protocol (IPP) qui prend en charge l'impression à partir de l'application Windows. Elle va aussi apporter égalementde la résolution lors du redimensionnement des écrans, ou encore au niveau du Zoom.Parallels 19 propose enfin(au delà de laversion 4.1), afin de lancer plus de logiciels (le développeur mentionne VariCAD, Deswik.CAD, Vectorworks Vision 2023, ou encore ArcGIS Pro).Dans le cadre d'une licence perpétuelle, le passage vers la version 19 sera facturé au prix de 69,99 €. Notons qu'une période d'essai de 14 jours est également proposée.