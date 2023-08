Le MacBook Pro 14 pouces de retour à 2039€ pour la rentrée

Le MacBook Pro 14 pouces à 2039€

Pourquoi acheter un Mac reconditionné par Apple ?

Si vous désirez un MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il vous en coûtera 1879 euros en 13 pouces (avec la puce complète au niveau GPU) et 2059 euros en 15 pouces. Ces tarifs s'approchent de celui du MacBook Pro 14 pouces M2 Pro d'entrée de gamme embarquant également 16 Go de RAM et 512 Go de SSD,Le MacBook Pro 14 M2 Pro offreSi la légèreté n'est pas le critère le plus important dans votre choix, c'est une proposition très intéressante.Pour rappel, passer par le Refurb permetDe notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.