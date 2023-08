Cette souris gaming Corsair peut également plaire aux amateurs de raccourcis

Corsair Scimitar Elite Wireless

Également pour les fans de raccourcis

Les souris disposant d'un nombre très important de boutons sont nées à l'époque des MMO, Razer Naga et Hex en tête, suivies de peu par plusieurs versions de la Scimitar de Corsair., dont le nom reprend la version anglophone du cimeterre, un sabre effilé dont la lame courbée glissait sur les cotes de maille et armures afin de pouvoir reprendre au plus vite une attaque manquée.Ce modèle se distingue en proposant(pour les droitiers uniquement), et que l’on fixe grâce à une vis sur le dessous de la souris une fois la bonne position trouvée. Ce pavé constitué de contacteurs mécaniques, et dont une rangée de touches sur deux est texturée afin de permettre de s'y retrouver sans avoir à regarder la souris, fera le bonheur des amateurs de MMO ou de MOBA, cœur de cible de la Scimitar,En effet, la souris se gère via le logiciel iCUE de la marque, compatible Mac, et permettant de configurer les touches. Cette personnalisation de chacune des 16 touches (12 sur le pavé, les 2 clics, la molette et le bouton permettant habituellement de changer la sensibilité) pourra ainsi permettre de, et ainsi de gagner en productivité au sein de votre logiciel de prédilection, si vous avez le pouce agile.Profil gaming oblige, la souris offre un éclairage RGB, un capteur optique Marksman montant à 26 000 dpi et un polling rate à 2 000 Hz, des switchs optiques encaissant 100 millions de clics, le tout avec une autonomie de 150 heures et une recharge complète en 90 minutes. La souris se connecte en Bluetooth ou via le dongle USB 2,4 GHz s'appuyant sur la technologie Slipstream Wireless de la marque.