Les pré-inscriptions pour la conférence Adobe Max sont ouvertes !

Rappelons que cette dernière est gratuite et présente les nouvelles versions logicielles de l’éditeur pour les professionnels du design et de la publicité. L'évènement comprendra, avec l’intervention de créatifs renommés, d'experts ou de conférenciers professionnels. L’éditeur prévoit d'accueillir des projets collaboratifs ainsi des défis communautaires, en plus d'avoir des séances d'apprentissage adaptées à tous les niveaux de compétence et des possibilités de réseautage virtuel.