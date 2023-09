Une interface revue et de nouvelles fonctions pour le portail iCloud

Une interface mise à jour pour le portail iCloud

De nouvelles fonctionnalités

Ce petit rafraîchissement du portail iCloud permet de profitervia le menu placé en bas à gauche de chaque vignette.La nouvelle mouture donne également accès àcomme joindre un fichier via Mail, marquer un message d'un drapeau ou un rappel comme terminé, ou encore annuler l'envoi d'un mail. Pour cela,(ou balayer vers la gauche sur une interface tactile).Pratique, il sera également envisageable depour les nouveaux mails ou les évènements du calendrier, d'ajouter des liens au sein de Notes (via le raccourcis >> ou Command+K) et de profiter d'une recherche optimisée dans les différents dossiers et fichiers.Du côté d'iCloud Drive, il sera envisageable, comme sur un Mac, de choisir entre un affichage sous forme de listes ou d'icônes pour les fichiers, de les renommer ou de les télécharger. Enfin, les souvenirs de Photos pourront être affichés en plein écran et il sera possible de lancer un diaporama depuis le portail iCloud.