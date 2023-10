Adobe va dévoiler un outil de sélection révolutionnaire ! [vidéo]

Project Stardust

En attendant, l'éditeur ne se gène pas pour teaser ses utilisateurs avec cet aperçu d'une fonctionnalité IA inédite, qui devrait être annoncée la semaine prochaine. Cette dernière dénomméedevrait révolutionner la sélection et mettre l'outil Lasso à la retraite.Par exemple, si on veut supprimer un sac. Il suffira de dessiner un petit rectangle dessus. Le programme va ainsi analyser et sélectionner la zone, la retirer (y compris son ombre) et un outil de remplissage génératif sera ensuite utilisé pour refaire l'arrière-plan.