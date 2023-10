Adobe mise tout sur l’IA générative !

Adobe Firely boosté avec 3 nouveaux modèles

Firefly Vector Model

Adobe Text to template

depuis le lancement de notre premier modèle d’image Firefly en mars, nous avons été surpris par l’incroyable réponse de la communauté. Avec plus de trois milliards de générations d’images à ce jour, dont plus d’un milliard rien que le mois dernier (septembre 2023, ndlr), il s’agit de l’adoption la plus réussie d’une nouvelle technologie dans notre histoire de 40 ans

Les autres annonces concernant la Suite Adobe

(on peut d'ailleurs l'essayer gratuitement en ligne et il est également intégré à Photoshop). En outre, il se dote de: Firefly Image 2 Model, Adobe Firefly Vector Model et Adobe Firefly Design Model.est présenté comme la prochaine génération d'IA générative pour l’imagerie avec un(notamment pour une utilisation commerciale) et une qualité améliorée de l’image (au niveau de la précision des traits et de l'alignement des textes)., qui va alimenter la conversion de texte en graphique vectoriel -notamment dans Illustrator.avec la fonctionnalité Text-to-Template (plutôt pour Adobe Express).David Wadhwani (Digital Media President chez Adobe),