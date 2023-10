Microsoft Teams est plus rapide et moins gourmand en RAM

Microsoft Teams : plus rapide, moins gourmand

Une interface revue et simplifiée

Avec le nouveau Teams, nous déployons également des améliorations pour optimiser l’expérience de ceux qui utilisent des raccourcis clavier ou des lecteurs d’écran afin de garantir que tout le monde puisse utiliser Teams de manière plus inclusive. Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier plus efficacement en naviguant de manière transparente entre les éléments de liste tels que le flux d’activité et les fils de discussion, ce qui vous permet d’en faire plus avec moins d’interactions.



Nous avons apporté quelques améliorations de convivialité pour nos utilisateurs qui utilisent des lecteurs d'écran. Ces améliorations permettent d'éviter plus facilement les informations répétées, d'interpréter plus facilement les tâches courantes et d'organiser plus efficacement les conversations des canaux, qu'il s'agisse de publications originales ou de réponses à des publications, et bien plus encore.

Les utilisateurs de Teams sur Mac et sur Windows seront ravis d'apprendre que l'optimisation proposée par Microsoft devrait offrir une bien meilleure expérience. En effet, le programme s'appuie désormais sur Edge WebView 2 et non plus sur Electron., une meilleure gestion des configurations avec plusieurs écrans et une réduction des ressources utilisées, notamment [bun usage de la RAM divisé par deux.Microsoft a égalementafin d'offrir une meilleure productivité et une expérience utilisateur optimisée :Voilà une bonne nouvelle pour les possesseurs d'un Mac avec 8 Go de RAM.et l'ensemble des utilisateurs devrait en profiter dans les mois à venir sans aucune action spécifique. Si vous voulez en profiter dès aujourd'hui, il suffira d'activer l'option via un bouton dédié en haut à gauche de l'interface.