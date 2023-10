Face à Photoshop, Canva prépare des outils "magiques" boostés à l'IA

la puissance de l'IA, le tout en un seul endroit

Bien sûr l'éditeur n'est pas resté les bras croisés et propose, et ce, au niveau de l'aide à la coloration, de la suggestions de design ou des recommandations d'éléments visuels adaptés.Mais aujourd'hui, il dévoile une nouvelle suite d'outils dénommée le. Il s'agit d'une nouvelle offre utilisant l'IA pour générer des images, des textes ou de la vidéo. Par exemple on pourra(passer d'un brouillon à un article de blog, ou encore d'un texte brut à une publication sur un réseau social, mais aussi de le traduire en plusieurs langues).Ce même procédé pourra s'appliquer aussi pour, tout comme Midjourney ou Dall-E (OpenAI) .. Il suffira de décrire ce que l'on souhaite obtenir, ou d'importer ses médias / logo / produits. Grâce à l’IA, l'outill va alors générer des publications pour les réseaux sociaux, des présentations et des vidéos.Il transformera les présentations en différents types de documents, en modifiant le format de ses designs pour les adapter à différentes plateformes.Enfin, en transposant des mots en images et vidéos. Après on trouvera de nombreux autres outils: Agrandissement magique Capture magique, Édition magique, Animation magique ou encore Gomme magique et Écriture magique., n'hésitant pas à célébrer, parlant même avec Magic Studio commeUne première gratuite pour une personne, la deuxième, Canva Pro, coûte 109,99 euros par an pour une personne, et enfin la version Canva en Équipe, coûte 240 euros par an pour les 5 premières personnes.