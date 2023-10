Logitech veut démocratiser le clavier ergonomique avec le Wave Keys

Logitech Wave Keys : un clavier ergonomique compact

Nous pensons que tout le monde mérite de se sentir bien à la fin d'une journée de travail, c'est pourquoi nous avons entrepris de concevoir des éléments essentiels pour l'espace de travail qui soient aussi attrayants et accessibles qu'ergonomiques. Le bien-être dans l'espace de travail est au cœur de Wave Keys, grâce à sa conception scientifique approuvée par des ergonomes.

Démocratiser le clavier ergonomique

Avec ce Wave Keys, Logitech entend proposer un clavier ergonomique nettement plus compact que l' Ergo K860 . Par rapport à son devancier,, censé apporter un meilleur confort et une ergonomie pensée pour éviter la fatigue lors de longues séances de frappe;Ce choix devrait permettre au constructeur de, sans craindre un temps d'adaptation trop long pour retrouver la rapidité et la précision de la frappe acquises sur un modèle traditionnel. Selon Art O'Gnimh, Directeur Général de la division Core Personal Workspace chez Logitech :Ce nouveau Wave Keys fait donc en sorte de. Le repose-poignets intégré du K860 -il n'est pas amovible- est de retour, mais ce dernier ne propose plus l'inclinaison négative qui pouvait inquiéter les nouveaux venus. Le Wave Keys se contente donc de patins traditionnels.Logitech ne s'embarrasse pas non plus de fioriture avec ce nouveau modèle,, certainement afin de proposer un prix le plus accessible possible. L'autonomie de 3 ans est ainsi assurée par deux piles AAA fournies dans la boite. Il sera possible de connecter le clavier en Bluetooth ou avec le dongle maison Bolt (toujours en USB-A) à trois appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Le layout multiplateforme permet de l'utiliser sur Mac, PC, iPhone, iPad et Android.La firme ne communique pas sur une éventuelle version affichant uniquement le layout Mac, ni sur une version dénuée de pavé numérique (qui permet pourtant de rapprocher les bras de l'utilisateur, offrant ansi une posture plus naturelle).