2024 s'annonce chargée pour Apple (MacBook Pro, Vision Pro lowcost...)

Les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces M3 dans les tuyaux

Design Validation Test

Un vision Pro low-cost ?

détourner l’équipe du développement de lunettes AR autonomes –un projet jugé trop difficile sur le plan technique– afin qu’elle puisse travailler sur un casque moins coûteux

En effet, après être revenu sur ses dernières prévisions sur les iPad qui bénéficieraient des puces M3 Pro et M3 Max. Bonne nouvelle, les machines en seraient à la phase dite. Autrement dit, on serait très proche du début de la production de masse des modèles.puisqu'il coïnciderait à peu près avec la sortie en janvier 2023 des précédents modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. En revanche, on pourrait se poser des questions sur l'opportunité d'une sortie après les fêtes de fin d'années qui aurait pu relancer les ventes un peu faiblardes de Mac.Notons que dans la foulée, il estime que les MacBook Air 13 pouces et 15 pouces seraient un peu loin dans le processus de renouvellement,Alors qu'Apple se prépare au lancement de son casque Vision Pro au début de l'année prochaine, ses équipes travaillent déjà sur les versions suivantes. A priori, la firme donnerait priorité auentre 1 500 et 2 500 dollars.Pour cela,(une puce d’iPhone ?). En complément, il y aurait moins de caméras et de capteurs externes. Ce projet implique notamment deDans le même temps,-et non plus avec des inserts du fabricant de composants optiques Zeiss. Le tout se ferait avec unplus petit et plus léger, et doncà porter...