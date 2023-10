Y-aura-t-il de nouveaux iPad ce mardi ?

De nouveaux iPad pour mardi ?

Même si le plus souvent, l'entreprise lance de nouveaux ordinateurs portables et iPad en octobre -environ un mois après l'iPhone et l'Apple Watch, et bien que j'ai émis une telle hypothèse en juillet, les dernières indications révèlent que cela ne se produira pas ce mois-ci

les nouveaux modèles d'iPad ne sortiraient probablement avant la fin de l'année

. A priori, les heureux élus seraient l' iPad Air , l' iPad mini et l' iPad . Mais il serait plutôt question d'unt, plutôt qu'une véritable refonte.En effet,etse montrent plutôt formels, citant des sources en interne. Pour les deux publications, l'iPad Air bénéficierait d'une puce M2, et l'iPad d'une A16 Bionic.. Il reste d'ailleurs plutôt vague cette semaine, par rapport à ses précédentes affirmations.Finalement, il convient aussi de rappeler la position d'un autre analyste, un peu plus froid que tous les autres ! En effet, Ming-Chi Kuo avait déclaré que. Si cette affirmation est exacte, 2023 serait la, et ce, sur l'ensemble des 13 ans de la gamme iPad.