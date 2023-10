6 GHz pour le nouveau CPU Intel, qu'aucun Mac n'aurait pu refroidir

Intel Raptor Lake Refresh

processeur de grande série

6 Ghz pour le Core-i9 14900K

Pour cette quatorzième génération, Intel ne propose pas une nouvelle architecture mais un refresh de la génération précédente.Les amateurs de processeurs savent que le Core-i9 13900KS en était déjà capable, mais il s'agissait d'une série spéciale avec des puces triées sur le volet pour leurs capacités à monter en fréquence. Cette fréquence ne sera toutefois atteinte que si le système de refroidissement le permet et pendant un court laps de temps grâce au Thermal Velocity Boost.Intel annonce évidemment des performances en hausse pour le jeu et les applications sur ses nouveaux processeurs. Pour rappel, il s'agit d'unités de calcul spécialisées pour les algorithmes d'apprentissage automatique (comme le Neural Engine d'Apple), réservant cette nouveauté pour ces prochaines puces Meteor Lake pour PC portables qui serontIntel poursuit donc. Dans les faits, un Core-i9 13900K était déjà capable d'engloutir 345W (pour le CPU seul !) une fois les limites levées. Pas de regret donc pour ceux qui auraient voulu des Mac équipés de ces puces, puisqu'aucune machine de la gamme n'aurait été capable de les refroidir correctement (excepté peut-être le Mac Pro , mais ce dernier n'embarquait pas de puces grand public, leur préférant les Xeon).Notons que(8P + 12E), se rapprochant des 24 cœurs (8P + 16E) du Core-i9 14900K. Les nouveaux processeurs devraient être disponibles dès le 25 octobre aux mêmes tarifs que la génération précédente et pourront être installés sur les cartes mères dotées d'un socket LGA 1700 (séries 600 et 700).