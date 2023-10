Un Windows 12 boosté à l'IA pour 2024 ?

Intel Meteor Lake en approche

la plus grande évolution depuis 40 ans selon Intel

Un Windows 12 boosté à l'IA en 2024

computational photography

C'est en tout cas ce qu'a évoqué lors de la Citi Global Technology Conférence le CFO d'Intel, David Zinsner, indiquantet que ce dernier pourrait pousser les utilisateurs à changer de machine pour en profiter pleinement. En effet, les nouvelles puces Intel Meteor Lake pour PC portables devraient arriver en décembre prochain avec d'intéressantes évolutions à la cléEn sus d'une architecture inédite incorporant plusieursavec différents niveaux de gravure (dont l'Intel 4) embarquant des cœurs performants Redwood, des cœurs efficients Crestwood, des cœurs ultra basse consommation au sein de la tuile SoC gérant les ports USB, Thunderbolt, le Wi-Fi 6E/7 et les sorties vidéos, ainsi qu'une partie GPU basée sur l'architecture Arc,, à l'image du Neural Engine de Cupertino ou de l'AI Engine d'AMD.Cette architecture,(par exemple en utilisant uniquement la tuile disposant des cœurs ultra basse consommation et le décodage vidéo simple sans passer par les autres cœurs ou le GPU).Ce NPU embarqué(AMD dispose également d'un équivalent au sein des Ryzen). Cette nouvelle mouture de Windows mettrait en effet l'accent sur l'intégration profonde de l'intelligence artificielle dont les usages sont divers, variés et utilisés au sein de nombreuses applications (par exemple, la fameusetrès présente sur les smartphones).Microsoft pourrait donc proposer dès l'année prochaineCette modularité s'appuierait sur la séparation des partitions, à la manière de macOS depuis Catalina, avec, contrairement à la version actuelle de Windows cumulant le système, les programmes et les données sur la même partition.Reste à savoir, à l'image de Windows 11 et son TPM 2.0 limitant son installation sans bidouilles sur un processeur plus ancien que les Intel Gen8 et les AMD Zen 2.