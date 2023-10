Apple tiendra-t-elle une keynote spéciale Mac la semaine prochaine ?

one more thing

Une keynote d'automne ?

launch event

Comment expliquer ce revirement ?

En effet, Mark Gurman -qui laisse toujours trainer une oreille dans les couloirs de Cupertino- semble penser qu'il y aura une annonce Mac d'ici la fin du mois -autrement dit au plus tard lundi 30 ou mardi 31 octobre !Et plus encore, puisque le journaliste penche pour un. Notons que cette précision va à l'encontre de ses précédentes suppositions où il escomptait une simple mise à jour et un communiqué de presse !Pour affirmer cela, ce dernier se base à la fois sur, ainsi que la, et ce, depuis plusieurs semaines.A l'approche du Black Friday et des fêtes de fin d'année, cela pourrait tout à fait êtrePlus précisément, sont ainsi concernés l' iMac M1 24 pouces , le MacBook Pro 13 M2 et certains MacBook Pro M2 14 et 16 Enfin un dernier facteur pourrait jouer : celui des résultats d’Apple, le 2 novembre prochain. En effet,-en raison justement des faibles volumes de vente des Mac, notamment du MacBook Air 15 M2 . Présentés juste avant, de nouveaux Mac permettraient de