Finalement de nouveaux Mac fin octobre ?! Avec quelles nouveautés ?

De nouveaux Mac fin octobre !

plusieurs

Prévues, elles pourraient être disponibles dans la foulée.Bloomberg évoqueainsi que. Mais lesquels ?. Quant à la génération actuelle, elle date déjà du printemps 2021 et sa puissance est aujourd'hui bien faiblarde au regard du reste de la gamme, surtout pour une machine fixe !Si l'on peut naturellement à un iMac M3, Gurman ne semble pas certain que la puce est prête pour un lancement si rapide., mais sans doute un peu tardive -la puce a déjà une bonne année.Pour ce qui est des MacBook Pro, là encore, difficile d'y voir clair :Il semble donc un peu tôt pour réellement les renouveler et la puce M3 Pro/Max semble encore assez lointaine également.Difficile de croire que la Pomme va conserver cette machine indéfiniement au catalogue ! Le plus probable serait peut-être deplus performant ou de nouvelles couleurs, bref, une demi-génération destinée à relancer les ventes.