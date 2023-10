Les Velop de Linksys passent aussi au Wi-Fi 7 Mesh

Linksys Velop Pro 7

Pas de 10 GbE pour les Velop Pro 7

Quels avantages pur le Wi-Fi 7 ?

d'améliorer les réseaux domestiques, de bureau et industriels et les applications AR/VR multijoueurs, le cloud gaming et le streaming 4K et 8K

au moins 40Gb/s

. En effet Cupertino a adoubé cette gamme et la vend d'ailleurs au sein de ses boutiques officielles. Avec les Velop Pro 7, Linksys rejoint les grand sauteurs du marché, dont Netgear, TP-Link, Eero et bien d'autres en proposant ses premiers modèles Mesh compatibles avec le Wi-Fi 7., embarquent la plateforme Qualcomm Networking Pro 620, un processeur quad core cadencé à 1,5 GHz,(étrangement, le constructeur fait l'impasse sur le 10 GbE, peut-être pour contenir les coups) et 4 ports Gigabit Ethernet par borne, le tout en promettant la gestion de 200 appareils par module et la couverture de 280 mètres carrés par borne.La firme n'indique pas encore de tarif ni de disponibilité sur notre territoire, mais, qui permettra à terme,, tout en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente.Le Wi-Fi 7, même si les débits théoriques s'en tiennent auxévoqués par la Wi-Fi Alliance (MediaTek avait fait une démonstration technique en janvier dernier et évoquait de son côté des débits atteignants 46 Gb/s, soit plus que le Thunderbolt 3/4), serait donc. La Wi-Fi Alliance évoquait il y a peu une certification pour 2024 et une commercialisation des premiers produits certifiés dans la foulée. Comme à chaque évolution de la norme, quelques produits débarqueront sur le marché en avance, au risque de passer à côté de quelques fonctionnalités ou de nécessiter des mises à jour.