Apple expédie les premiers Mac M3 pour une livraison demain !

Apple expédie les Mac M3

En effet, Apple vient d'envoyer les notifications d'expédition des produits : vous avez dû recevoir un mail, mais aussi un SMS et très prochainement un message du service de livraison (généralement DHL) qui va vous proposer d'ajuster la livraison.En principe, pour une livraison en 24 heures, les appareils sont déjà en Europe, stockés dans des hubs de stockage depuis quelques jours. Et il n'y a plus qu’à les acheminer vers le bon pays.