pCloud : -85% sur les offres 3in1 à vie avec 5 To, pCloud Encryption et pCloud Pass !

Un outil multi plateformes

Compatible Mac/PC et iOS/Android

Un chiffrement optimal

Gestionnaire de mots de passe pCloud Pass

Une renommée mondiale

Comment profiter de la promotion

A une époque où la plupart des utilisateurs de matériel informatique disposent de multiples périphériques, entre le poste de travail, le smartphone professionnel, et les différents périphériques personnels. Les outils mis à disposition s'intégreront parfaitement aux habitudes de chacun, avec une compatibilité sans faille, que ce soit sur Mac, Windows, Linux, iOS ou Android, et même par le biais d'un navigateur web, par exemple sur un appareil ne vous appartenant pas.

Avec pCloud, il est également possible de partager des fichiers, y compris ceux qui n'ont pas de compte pCloud. Les liens de partage permettent à tous de visualiser et télécharger les fichiers associés. Ces liens sont dynamiques et renvoient vers la dernière version des fichiers partagés. Pour plus de sécurité, vous pouvez protéger vos liens. Et ce n'est pas tout, vous pouvez mettre votre propre marque sur vos liens partagés et ajouter une touche personnalisée à votre présentation auprès des clients ou collaborateurs ou bien pour un projet universitaire.

Leur chiffrement unique côté client garantit que vos fichiers restent cachés contre tout accès non autorisé, ce qui vous permet de protéger sans effort vos informations confidentielles. Avec pCloud Encryption, vos fichiers restent chiffrés et sécurisés sur votre appareil, et pCloud applique une politique stricte de confidentialité zéro connaissance. Il stocke et fournit un accès sécurisé à vos mots de passe sur tous vos appareils, vous permettant de vous connecter et de remplir des formulaires en un seul clic, ce qui renforce la sécurité sans que vous ayez à vous soucier de les oublier. Compatible avec tous les appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation, il offre une solution pratique et cryptée pour la gestion des mots de passe.

La société possède une renommée mondiale, particuliers comme entreprises, dont certains collaborateurs évoluant au sein de sociétés de renom, et est évidemment conforme aux normes du RGPD.