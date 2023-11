Offre Spéciale Black Friday : 2.03€/mois pour l'un des meilleurs VPN pour Mac #CyberGhost VPN

A l'occasion du Black Friday, CyberGhost VPN offre 83% de réduction & 4 mois offerts, soit 2,03 €/mois sur l'abonnement 2 ans.

Votre confidentialité et votre anonymat sont au cœur de nos préoccupations. Notre siège se trouve en Roumanie, un pays connu pour ses lois favorables à la protection de la confidentialité. Nous sommes également situés en dehors des juridictions des Alliances des 5, 9 et 14 Yeux. Concrètement, cela change quoi pour vous ? Cela se traduit par une absence totale de Logs relatifs à vos activités. Nous ne conservons jamais votre historique de recherche, la durée de vos sessions, les serveurs auxquels vous étiez connectés, les heures de connexion et de déconnexion ou encore votre consommation de bande passante. Nous ne dressons aucun portrait basé sur vos habitudes, vos préférences, vos communications ou quelconque information susceptible de révéler votre identité.

Les VPN ont actuellement le vent en poupe, du fait de. Il sera ainsi possible de débloquer des contenus inaccessibles en France au sein des catalogues des différentes offres de streaming, de profiter de nombreux programmes sportifs (UEFA, UFC, FI, MotoGP) sans dépenser un centimes (alors qu'ils nécessitent un abonnement sur notre territoire), ou encore de s'assurer de la confidentialité de ses données, que ce soit via une connexion publique ou privée., Mac, PC, Linux, Android, Fire TV, Apple TV, et même sur les consoles de jeux. L'éditeur promet une vitesse élevée et permet de profiter de plus de 100 emplacements au sein de 91 pays afin de définir votre emplacement virtuel.Conçu en mettant l’accent sur les vitesses, CyberGhost offre une bande passante illimitée. Fini les temps de chargement à rallonge et mises en mémoire tampon.En sus du chiffrement AES 256 bits, CyberGhost offre également des ocntionnalités de sécurité comme le Split Tunneling (une partie de votre trafic emprunte le VPN et une autre votre accès internet traditionnel), ou encore un Kill Switch (un arrêt d'urgence coupant le trafic en cas de problème avec le VPN, et conservant ainsi votre adresse IP cachée).Vous pouvez égalementrépartis dans 100 pays et définissez un emplacement virtuel où que vous souhaitiez. Un Wifi public vous offrira le strict minimum en termes de protection, très souvent, vos données sont vendues à des tiers. Il constitue par ailleurs un terrain de jeu privilégié pour les pirates et autres regards indiscrets. Bref, mieux vaut s'en protégerA l'occasion du Black Friday, CyberGhost VPN offre 83% de réduction & 4 mois offerts, soit 2,03 €/mois sur l'abonnement 2 ans.