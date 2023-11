Ce boitier USB4 offre des débits supérieurs au Thunderbolt 4

Boitier Satechi USB4 NVMe SSD Pro

Quels avantages pour l'USB4 ?

Les SSD USB4 des spécialistes du stockage ne sont pas encore encore disponibles sur le marché, et les boitiers permettant d'installer soi-même un SSD NVMe au format M.2 se comptent sur les doigts d'une main (qu'on aurait posé par inadvertance sur une tronçonneuse). Il existe bien quelques modèles exotiques (ou le ZikeDrive ) mais aucun accessoiriste de renom n'en disposait jusque là à son catalogue.L'USB4 dispose d'une bande passante de 40 Gb/s, tout comme le Thunderbolt 3 et 4 me direz-vous. Alors pourquoi vouloir ce type de boitier ?, contrairement au Thunderbolt qui ne disposede 32 Gb/s (8 Gb/s sont dédiés aux signaux vidéo). Avec l'encodage en 8b/10b (10 bits transmis, mais seulement 8 utilisables), la bande passante réelle en Thunderbolt est d'un peu plus de 25Gb/s, soit environ 3 200 Mo/s, ce que vous retrouvez dans le meilleur des cas avec un SSD en Thunderbolt (en descente, avec le vent dans le dos).Avec un SSD M.2 performant placé avec amour au sein de ce boitier,. Nous en aurons rapidement le cœur net puisque j'ai passé rageusement commande chez Satechi.