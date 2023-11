Grid Legends brûlera la gomme le 12 décembre sur Mac

Du retard à l'allumage pour Grid Legends sur Mac

Uniquement sur le Mac App Store

ennemis jurés

exclusivement sur le Mac App Store

Le titre avait été annoncé en juin 2022 et devait sortir avant la fin de l'année. Le portage a donc pris un retard certain et arrivera finalement le mois prochain sur Mac. Comme souvent, il vaut mieux que le développement ait été repoussé plutôt que de voir sortir un titre mal fignolé. Le titre d'Electronic Arts et de Codemasters lancé en février 2022 sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox X/S ayantGrid Legends permettra de. Le titre devrait prendre nativement en charge les puces Apple Silicon et l'API Metal 3 afin de proposer de meilleures performances sur ces machines.Les différents accrochages en course auront un impact sur l'agressivité de la conduite de l'IA de pilotes qui deviendront alors vosafin de pimenter les courses.