Plein de bons amazon à gagner avec MACX DVD et jusqu’à 40% sur des licences à vie !

BONUS : un coupon de 10% supplémentaire est disponible aujourd'hui et jusqu'au 4 décembre ! Avec le code MAC4EVERBF , vous obtenez ainsi des licences à vie au meilleur prix pour MacX DVD Ripper Pro, MacX Video Converter Pro ou le bundle Black Friday.

C'est quoi MacX DVD ?

Un jeu concours pour gagner des coupons de réduction de -20%, -30% et -40% sur les logiciels MacXDVD

gagner de nombreux lots gratuitement :



- des licences gratuites

- des bons Amazon de 25$ (10x)

- Des Beats Fit Pro (2x179$)

- Une Echo Show 10 (249$) • La possibilité de- des licences gratuites- des bons Amazon de 25$ (10x)- Des Beats Fit Pro (2x179$)- Une Echo Show 10 (249$)

C'est quoi MacX DVD Ripper Pro ?

haute qualité

MacX MediaTrans (licence à vie à €39,95) est un programme qui permet de facilement sauvegarder son iPhone sans l'aide d'iTunes !

MacBooster (Une licence de 6 mois d'une valeur de €59,99) est un programme dédié à optimiser votre Mac : rapide, sûr et le plus clean possible !

Sticky Password Premium (1 an, valeur €29,99) est un gestionnaire de mot de passes rapide, facile à prendre en main et très sécurisé pour Mac.

Ne ratez pas la promo inédite !

Pour fêter le Black Friday , l'éditeur offre :Par ailleurs,sur tous ses best-sellers, que ce soit MacX DVD Ripper Pro, MacX Video Converter Pro ou encore MacX MediaTrans. Ces tarifs sont uniques et parmi les plus bas de ces dernières semaines.Avec les fêtes qui arrivent, ce n'est pas le temps qui manque, et il est sans-doute temps de s'y mettre :de vidéos bien propre pour la prochaine décennie ?Dans sa dernière version, MacX DVD Ripper Pro permet de(Disney X-project DRM, CSS, Sony ARccOS) et elle: MP4, H.264, AVI, MKV, MTS, MOV, MP3, AAC... et prend même en charge le nouveau codec H.265 / HEVC. En mode de sauvegarde sur DVD, le moteuractive automatiquement son noyau de démultiplexage / remuxage pour copier le contenu du DVD, y compris les pistes vidéo / audio, les sous-titres sans réencodage. Vous pouvez également gagner jusqu'à 80% d'espace en utilisant des formats plus modernes et de meilleure qualité ; exemples, un fichier MP4 H.264 de700Mo à 1Go offre une qualité similaire à un film de 8 Go.Grâce à la, MacX DVD Ripper Pro effectue des tâches d'encodage et de décodage en utilisant les GPU Intel QSV / Nvidia / AMD plutôt que sur le processeur. Par conséquent, l'ensemble du processus d'extraction de DVD est accéléré de manière substantielle, sans sacrifier la qualité vidéo et audio, mais allège considérablement la charge de traitement du processeur. L'éditeur promet que: on atteint les 320 FPS durant un encodage DVD vers H.264, soit une durée totale de 13 minutes contre plus d'une heure auparavant.Si vous ne connaissez pas les, voici un petit rappel :L'éditeur estime que, les trier par catégories (selfies, panorama...) et permet également de supprimer des éléments de la pellicule depuis l'app.