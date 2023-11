Le nouveau SSD Crucial X9 Pro à 1Go/s 2To à 133€ ! Son meilleur prix !

SSD Crucial X9 Pro 2To à 133€ !

Le recto du X9 Pro

Un X10 Pro encore pus rapide, mais pas sur Mac

Après les réussis X6 et X8, Crucial propose le X9 Pro, une version aussi rapide que le X8 avecLe SSD dispose d'un châssis en aluminum avec une face recouverte de caoutchouc, d'une certification IP55 contre l'eau et la poussière, ainsi qu'une conception anti-choc lui permettant de résister à une chute d'une hauteur de 2 mètres.Le X10 Pro reprend le même format mais propose des débits atteignants 2 100 Mo/s en lecture et 2 000 Mo/s en écriture., car l'USB-C 3.2 Gen 2x2 n'est pas pris en charge (il faudra vérifier que vos autres machines sont compatibles pour espérer atteindre les débits promis par le constructeur)