Ces ex-employés d'Apple vont-ils révolutionner l'informatique grâce à l'IA ?

Les créateurs de Workflow/Raccourcis quittent Apple

faire avancer les systèmes d'exploitation afin de recréer la magie que vous avez ressentie lorsque vous utilisiez des ordinateurs dans les années 80 et 90.

Si vous allumiez un Apple II ou un Atari, vous obtiendriez cette console de base dans laquelle vous pourriez saisir du code de base en tant qu'utilisateur et programmer l'ordinateur pour qu'il fasse ce que vous vouliez. Aujourd’hui, c’est un peu exactement le contraire. Tout le monde passe du temps dans des systèmes d'exploitation très optimisés avec des logiciels conçus pour être extrêmement faciles à utiliser mais qui ne sont pas flexibles.

Recréer les magie des ordinateurs des années 80 et 90

Parfois, vous avez une fenêtre de navigateur ouverte avec un calendrier dessus, et vous voulez juste dire « ajouter ceci à mon calendrier », et d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucun moyen de le faire… Nous pensons que les modèles linguistiques et l'IA nous donnent le ingrédients pour créer un nouveau type de logiciel capable de libérer cette puissance fondamentale de l'informatique et de permettre aux gens ordinaires d'utiliser des ordinateurs pour réellement résoudre leurs problèmes

L'interaction moyenne sur un appareil mobile est mesurée en secondes et l'interaction moyenne sur un ordinateur de bureau est mesurée en minutes ou en heures. Donc, faire gagner du temps aux gens sur un ordinateur nous passionne vraiment.

Après avoir vendu Worklow, qui est ensuite devenu Raccourcis, à Apple en 2017,qui a chapeauté pendant 10 ans les équipes ayant œuvré sur Safari, Messages ou encore FaceTime (et qui était sur scène à la dernière WWDC),La nouvelle équipe n'a pas encore de produit à mettre en avant mais déclare dans une interview accordée à nos confrères de The Verge mettre à profit les algorithmes d'intelligence artificielle pourLe but de la firme serait decar ce dernier peut désormais comprendre le langage, le raisonnement et les intentions des utilisateurs.Il suffit de. Il faudra toutefois que l'idée intéressante derrière le concept se matérialise et permettent réellement de bouleverser notre manière d'interagir avec un ordinateur. Ari Weinstein ne veut pas mettre en avant le retard d'Apple sur l'intégration de l'intelligence artificielle générative (qui pourrait pourtant offrir un second souffle à Siri qui en a bien besoin), mais Kim Beverett ajoute tout de même que, ce qui ne correspond pas à la politique d'Apple sur le sujet., expliquant que c''est sur cette plateforme que les gains apportés par les grand s modèles de langage et l'IA peuvent apporter un gain important. Reste à voir comment l'équipe concrétisera ces idées aussi intrigantes qu'intéressantes.