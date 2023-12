Un coup d'œil dans les labos où sont nées les puces Apple Silicon

Apple Silicon : un laboratoire secret

Dans les coulisses de la création des puces Apple

L’un des changements les plus profonds, sinon le plus profond, chez Apple dans nos produits au cours des 20 dernières années, est la façon dont nous réalisons désormais un grand nombre de ces technologies en interne.



Nous avons des milliers d'ingénieurs. Mais si vous regardez notre portefeuille de puces : il est en fait très restreint.. Très efficace. Parce que nous ne vendons pas nos puces à d'autres acteurs de l'industrie, nous nous concentrons sur le produit. Cela nous donne la liberté d'optimiser et l'architecture évolutive nous permet de réutiliser des pièces entre différents produits.



Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'il y a tellement de Mac maintenant, presque tous les Mac sont capables de faire tourner des titres AAA, ce qui n'était absolument pas le cas il y a seulement cinq ans. Tout d’un coup, nous avons pu concevoir un MacBook Air incroyablement fin et léger, sans ventilateur, doté d’une autonomie de 18 heures et surpassant le MacBook Pro produit juste avant.



La raison pour laquelle nous utilisons la gravure en 3 nanomètres est que cela nous donne la possibilité de regrouper plus de transistors dans une dimension donnée. C'est important pour le produit et pour une bien meilleure efficacité énergétique. Même si nous ne sommes pas une entreprise de puces électroniques, nous sommes à la pointe du secteur pour une bonne raison.



Notre but est le produit. Nous voulons fabriquer les meilleurs produits de la planète. En tant qu'équipe technologique, qui comprend également les puces dans ce cas, nous souhaitons créer la meilleure technologie qui permettrait de concrétiser cette vision.

Dans une interview accordée à nos confrères de CNBC , quelques cadres d'Apple, que ce soit pour les iPhone depuis l'A4, les puces Apple Silicon des Mac, mais également les puces H1/H2 et W1 des écouteurs et casques, le SiP SX des Apple Watch, ou encore la puce R1 du Vision Pro.Que ce soit Johny Srouji, qui chapeaute la division à l'œuvre sur les puces Apple, John Ternus vice-président de l'ingénierie du matériel, ou encore Kaiann Drance dirigeant la section Product Marketing iPhone, tous livrent tour à touroù l'on aperçoit brièvement quelques lieux tenus secrets, Ain si que les différents échanges dont voici quelques extraits :